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طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة

الأحد 09 مارس 2025 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

قالت الارصاد الجوية ان الجو يكون اليوم الاحد، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارد في معظم المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 10/03/2025: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 11/03/2025: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء 12/03/2025: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة،تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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