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49 يوما لوقف اطلاق النار: خروقات اسرائيلية متواصلة..

الأحد 09 مارس 2025 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
49 يوما لوقف اطلاق النار: خروقات اسرائيلية متواصلة..



غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم ٤٩ في مختلف مناطق قطاع غزة.
وقصفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل بحر مدينة غزة بعدد من القذائف بالتزامن مع إطلاق نار طال ميناء الصيادين وبعض المنازل الساحلية.
وفي رفح أطلق جنود الاحتلال النار على طول الشريط الحدودي مع مصر.
وكان ثلاثة من المواطنين استشهدوا شرق رفح خلال الأربع وعشرين ساعة ماضية في قصف جويّ وإطلاق نار شرق المدينة.
كما اصيب اثنين من المواطنين بينهم طفلة في تجدد اطلاق النار شرق خان يونس جنوب القطاع.
واصيب ثمانية مواطنين بينهم سائق مصري في قصف جرافة مصرية عليها علم مصري تقوم بازالة الركام في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة بغزة انه وصل مشافي القطاع غزة سبعة شهداء (شهيد انتشال، ستة شهداء جدد) و ٨ إصابات خلال ٤٨ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٥٣٤٨ شهيدًا و ١١١٨٦٠ مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.
وقررت إسرائيل ارسال وفد للتفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة حول وقف إطلاق النار يوم الاثنين في خطوة قد تساهم في التوصل إلى بدء المرحلة الثانية.

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