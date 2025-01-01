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حماس توافق على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة

الأحد 09 مارس 2025 05:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توافق على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد، موافقتها على تشكيل لجنة من شخصيات مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

 وكشفت حماس أن وفدا من الحركة بحث في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وقد أعرب الوفد عن تقديره لمخرجات القمة العربية خاصة خطة إعادة إعمار غزة والتأكيد على حقوق شعبنا الثابتة.

ولفتت حماس إلى أن وفد الحركة في القاهرة شدد على الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية فورا، كما شدد على فتح المعابر وإعادة إدخال المواد الإغاثية إلى غزة من دون شروط.

وأعلنت حماس أن وفد الحركة في القاهرة أكد موافقتنا على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة القطاع، لحين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء انتخابات عامة ورئاسية وتشريعية.

وفي هذا الشأن، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين أنه يتوقع توجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الدوحة الثلاثاء للتوسط في اتفاق جديد بين حماس وإسرائيل.

وقال المسؤولون، إن ويتكوف سيصل إلى الدوحة قادما من السعودية بعد مشاركته في اجتماع أمريكي أوكراني، لكنه لم يتضح بعد إذا كان ويتكوف سيلتقي مسؤولين من حماس أم مفاوضين إسرائيليين ووسطاء فقط.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ويتكوف أراد جمع كل الأطراف في مكان واحد لعدة أيام من المفاوضات المكثفة للتوصل لاتفاق.

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