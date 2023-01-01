وفد حماس يعقد لقاء مع رئيس المخابرات المصرية

القاهرة/سما/

بحث وفد من حركة حماس بالقاهرة الدخول في المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات للقطاع، وفق تصريح لمستشار رئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو.

وأكد "النونو" أن وفد الحركة الذي يزور القاهرة برئاسة رئيس مكتب القيادي لحركة حماس محمد درويش عقد لقاء مهما مع رئيس المخابرات العامة المصرية، ووجه الشكر للجهود المصرية التي كانت جنبا إلى جنب مع الجهود القطرية لإنجاح التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ونجاح تنفيذه.

وأضاف أن الوفد بحث كيفية المضي قدما في الدخول وتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار وعودة إدخال المساعدات والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بما تم التوقيع عليه، والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية وإدخال المساعدات، وشكر جهود القاهرة المهمة في تقديم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة والقمة العربية الطارئة الناجحة لدعم القطاع .

وأشار إلى أن قمة القاهرة الطارئة كانت في غاية الأهمية لما حملته من تأكيدات أساسية وواضحة في مقدمتها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وتبني الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على جهود توحيد الداخل الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر عقدت الفترة الماضية العديد من اللقاءات لتحقيق التوافق بين حركة فتح وحماس، وتم على اثرها الموافقة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لتولي إدارة قطاع غزة إلى حين التمكن من إجراء الانتخابات العامة.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أعلنت السبت عن وصول وفد من قيادة حركة حماس إلى القاهرة، لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بغزة، ودفع المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوضحت الهيئة أن الاتصالات المصرية المكثفة مستمرة بالتعاون مع الجانبين القطري والأمريكي، مع الأطراف المعنية، من اجل توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.