الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير وسائل قتالية في المنطقة العازلة بجنوب سوريا

القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء يوم السبت، إن قوات "لواء الجولان 474" دمرت وسائل قتالية ونفذت أعمال تمشيط وأنشطة دفاعية في المنطقة العازلة بجنوب سوريا.

وأفاد أفيخاي أدرعي بأن قوات "لواء 474" تحت قيادة "الفرقة 210" تواصل أعمالها الدفاعية والانتشار في نقاط سيطرتها داخل سوريا.

وذكر في تدوينة نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن القوات قامت على مدار الأسبوع المنصرم بأعمال تمشيط محددة داخل الأراضي السورية وذلك في ضوء ورود مؤشرات استخبارية.

ووفق المتحدث، كشفت القوات وصادرت ودمرت وسائل قتالية عديدة منها بنادق وذخيرة وصواريخ وعتاد عسكري آخر.

‏وأكد أن قوات جيش الدفاع ستواصل العمل لإزالة أي تهديد والعمل على تعزيز أمن الإسرائيليين.