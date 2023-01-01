  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي في "حماس" ينفي انفتاح الحركة على هدنة مؤقتة في غزة

الأحد 09 مارس 2025 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في "حماس" ينفي انفتاح الحركة على هدنة مؤقتة في غزة



غزة/سما/

نفى القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، تلقي الوسطاء رسائل بشأن انفتاح الحركة على هدنة مؤقتة في غزة، مؤكدا الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وضرورة الانتقال للمرحلة الثانية.

وقال مرداوي في قناته على "تلغرام": "ما تم تداوله بشأن تلقي الوسطاء رسائل تفيد بانفتاح الحركة على هدنة مؤقتة في قطاع غزة غير صحيح. والحركة تؤكد تمسكها التام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مع ضرورة الانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية وفقا للمحددات المتفق عليها، وأن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".

جاء تصريحات القيادي في الحركة، بعد ما نقلت وسائل إعلام تصريحات عن الناطق باسم "حماس" حازم قاسم بأن "أوضحنا للوسطاء رفضنا تمديد المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار. وجاهزون لإجراء عملية تبادل أسرى بمفاتيح جديدة في المرحلة الثانية للاتفاق".

وأضاف قاسم: "لا مشكلة لدينا في اللقاء بممثلي الإدارة الأمريكية لإدراكنا أنها تملك الضغط على الاحتلال. والمناقشات جارية مع الوسطاء لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات"، لافتا إلى أنه "وضعنا 3 محددات للمفاوضات هي إجراء عملية تبادل والانسحاب الكامل من القطاع والتعهد بعدم العودة للعدوان".

هذا وأكد مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة اقترحت مبادرة تقضي بإطلاق حماس سراح عشرة أسرى أحياء مقابل تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة شهرين، عبر مفاوضات بوساطة قطرية ومصرية.

وأصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بيانا مساء السبت، جاء فيه أن "إسرائيل استجابت لدعوة الوسطاء بدعم الولايات المتحدة، وسترسل وفدا إلى الدوحة يوم الإثنين في مسعى لدفع المفاوضات قدما".

في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم حماس عبر قناته على "تلغرام"، بأن هناك "مؤشرات إيجابية" لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة.

ومع ذلك، نفى مصدر إسرائيلي هذه الادعاءات بسرعة، مؤكدا أن "إسرائيل لا علم لها في هذه المرحلة بأي تقدم في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية".

الأكثر قراءة اليوم

استعدادات كبرى لنقل الاف الغزيين يوميا..الكابنيت يبحث توسيع "التهجير الطوعي" الاحد ..

التقسيم بدأ والتطبيع يلوح بالأفق..الاحتلال يستثمر مليار دولار لدعم الدروز لإقناع إخوانهم بسوريّة رفص الحكم الجديد

كاتس يشن هجوما لاذعا على الشرع بعد أحداث الساحل السوري الدامية

المرصد السوري: قوات الأمن السورية تعدم 134 مدنيًا من الطائفة العلوية غرب سوريا

إسرائيليون يستعدون لتطويق وزارة الدفاع في تل أبيب والاعتصام حولها

مطالبات بالتحقيق مع رئيس الوزراء: الاشتباه في تمويل قطري كبير لمستشاري نتنياهو

موقع عبري : وحدة المسيرات الاسرائيلية تغتال 700 شهيد من غزة ولبنان منذ بدء الحرب

الأخبار الرئيسية

GettyImages-2198449734

مكتب نتنياهو يعلن إرسال وفد إسرائيلي يوم الإثنين إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات

67cc9d454c59b77c4452822e

مبادرة أمريكية لتحرير أسرى لدى "حماس" مقابل تمديد اتفاق وقف النار في غزة

67cc959d42360458705a40e8

تقرير: 41 أسيرا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة منذ بداية حرب أكتوبر 2023

حماس: جهود الوساطة مستمرة ومؤشرات إيجابية لمفاوضات المرحلة الثانية

thumbs_b_c_2b6e8018ddc18aa637d93590b9bd1799

إسرائيليون يستعدون لتطويق وزارة الدفاع في تل أبيب والاعتصام حولها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية