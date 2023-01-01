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الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيليا في كفرشوبا (صورة)

الأحد 09 مارس 2025 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيليا في كفرشوبا (صورة)



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت، عن تفكيك جهاز تجسس تابع للجيش الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسسي اسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا، وعملت على تفكيكه".

وفي أواخر فبراير الماضي، أعلن الجيش اللبناني تفكيك جهازَي تجسس عائدين للجيش الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا أيضا جنوبي البلاد.

وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى "الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرا داهما على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظا على سلامتهم".

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