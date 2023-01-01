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مكتب نتنياهو يعلن إرسال وفد إسرائيلي يوم الإثنين إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات

السبت 08 مارس 2025 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو يعلن إرسال وفد إسرائيلي يوم الإثنين إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إرسال وفد إسرائيلي يوم الإثنين إلى الدوحة، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال مكتب نتنياهو في بيان : "وافقت إسرائيل على دعوة الوسطاء الذين تدعمهم الولايات المتحدة، وسترسل وفداً إلى الدوحة يوم الاثنين في محاولة لدفع المفاوضات إلى الأمام.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيجري مساء اليوم تقييماً للوضع بشأن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين التي تجرى مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس). وستجرى المحادثات عبر الهاتف، بحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، وذلك قبل يوم من اجتماع الكابينت الإسرائيلي الذي يناقش يوم غد الأحد ملف المحتجزين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أنّ جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية منه، مشيراً إلى أن "المؤشرات إيجابية نحو ذلك". وأكد القانوع، في تصريح له، جاهزية حركة حماس "لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا"، داعياً "إلى تكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم".

وأوضح أن وفد قيادة الحركة، الموجود في القاهرة منذ أمس الجمعة، يناقش سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية. وقالت حركة حماس، في بيان، اليوم السبت، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بزعامة بنيامين نتنياهو، تُمعن "في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة، عبر ارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، من خلال التجويع والحرمان من وسائل الحياة الأساسية، وذلك لليوم السابع على التوالي".

وجاء ذلك بعدما زار وفد أمني إسرائيلي القاهرة الأربعاء الماضي، والتقى مسؤولين بجهاز المخابرات العامة، وفق ما ذكرته مصادر مصرية لـ"العربي الجديد"، مشيرة إلى أن مناقشات الوفد الإسرائيلي تطرّقت إلى التصور المصري بشأن إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، وكذلك استئناف إدخال المساعدات والمواد الإغاثية، وتحريك مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، وآليات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة.

ورفضت الولايات المتحدة الاقتراح المصري الذي جرت الموافقة عليه خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة الثلاثاء الماضي، وأكدت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال متمسكاً بتهجير سكان غزة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي برايان يوز إنّ "سكان قطاع غزة لا يمكنهم العيش بشكل إنساني في منطقة مدمرة ومليئة بالذخائر غير المنفجرة"، على حدّ زعمه.

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