إصابة 6 فلسطينيين في استهدافين إسرائيليين بقطاع غزة

غزة/سما/

أُصيب 6 فلسطينيين، السبت، بعدما استهدفتهم طائرات مسيرة إسرائيلية بقطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية، بأن 6 فلسطينيين أصيبوا جراء استهدافين إسرائيليين، وتم نقلهم إلى مستشفيات القطاع لتلقي العلاج.

ووفق شهود عيان، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع لمواطنين في حي البرازيل جنوبي رفح، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

فيما أفاد شهود آخرون بأن 3 فلسطينيين آخرين أصيبوا بإطلاق نار من طائرة مسيرة إسرائيلية أخرى قرب محور نتساريم وسط القطاع.

يأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وعمليات التوغل في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل إلى "48 ألفا و453 شهيدا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعوما بضوء أخضر أمريكي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.