"إسرائيل" تشن أكثر من 20 غارة جوية على جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء السبت، أكثر من 20 غارة جوية على مناطق في جنوب لبنان، رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الهجمات استهدفت وديانا وأطراف بلدات مختلفة، حيث شملت غارتين على منطقة مريصع بين بلدتي البابلية والزرارية، وأخرى على منطقة وادي الزغارين الواقعة بين سجد والعيشية والريحان. كما استهدفت الغارات منطقة برغز، مما أسفر عن حفرة في الطريق المؤدية إلى البقاع الغربي، إضافة إلى منطقة تبنا البيسارية وطريق تفاحتا التي تم قطعها.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا غارات على أطراف بيت ياحون ووادي مريمين بين زبقين وياطر، إلى جانب استهداف حرش عيتا الجبل ومنطقة الحمدانية بين عزة وكفروة.

حتى الساعة، لم تصدر تعليقات من الجانب الإسرائيلي بشأن الغارات، في حين لم تذكر الوكالة وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في خربة سلم، من قرى قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر. واعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الغارة، مشيرا إلى أنها كانت تستهدف أحد عناصر “حزب الله”.

ومساء الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على قرى جنوبي لبنان، طالت مناطق جبل الريحان وزبقين وياطر، كما استهدفت وادي البابلية وبلدة تبنا.

منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك للاتفاق، ما أسفر عن استشهاد 85 شخصا وإصابة 285 آخرين، وفقًا لإحصاءات لبنانية رسمية.

ورغم الاتفاقات السابقة التي تنص على انسحاب إسرائيل من نقاط جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط 2025، فإنها تواصل احتلال خمس نقاط رئيسية دون تحديد موعد للانسحاب الكامل.