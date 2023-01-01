مبادرة أمريكية لتحرير أسرى لدى "حماس" مقابل تمديد اتفاق وقف النار في غزة

القدس المحتلة/سما/

أكد مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة اقترحت مبادرة تقضي بإطلاق حماس سراح عشرة أسرى أحياء مقابل تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة شهرين، عبر مفاوضات بوساطة قطرية ومصرية.



ووفقا للمصدر الذي نقلت هيئة البث العبرية "كان 11" عنه، تجري مفاوضات مباشرة بين الأمريكيين وحماس بوساطة قطر ومصر، دون أي تدخل إسرائيلي في المحادثات.

وعلى خلفية هذه التطورات، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة مشاورات عبر الهاتف لتقييم الأوضاع، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء. كما سيعقد غدا اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت) لاتخاذ قرارات حول كيفية تعامل إسرائيل مع هذه المحادثات.

في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم حماس عبر قناته على "تلغرام"، بأن هناك "مؤشرات إيجابية" لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة.

ومع ذلك، نفى مصدر إسرائيلي هذه الادعاءات بسرعة، مؤكدا أن "إسرائيل لا علم لها في هذه المرحلة بأي تقدم في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية".

تجدر الإشارة إلى أن وفدا من قيادات حماس وصل أمس إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن المرحلة التالية من الاتفاق.

وكانت التقارير عن اتصالات مباشرة بين واشنطن وحماس قد ظهرت لأول مرة يوم الأربعاء الماضي، وفي ذلك الوقت، أقر مصدر إسرائيلي بوجود "استكشافات أولية" بين الإدارة الأمريكية وحماس حول إطلاق سراح أسرى يحملون الجنسية الأمريكية، لكنه أشار إلى أن هذه المحادثات لم تحقق تقدما كبيرا بعد.

وفي مقابلة مع قناة عربية، أكد مسؤول في حماس أن المحادثات المباشرة حول إطلاق سراح أسرى أمريكيين بدأت قبل عدة أسابيع، وأنه جرت لقاءات مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن في هذا السياق.