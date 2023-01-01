  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وسط تشديدات إسرائيلية

السبت 08 مارس 2025 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وسط تشديدات إسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

أدى 60 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثامن من شهر رمضان في المسجد الأقصى، في ظل إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة حتى في الوصول إلى المسجد.


وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم إسرائيل آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد".

وبالتزامن مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى، أدى المستوطنون الإسرائيليون رقصات استفزازية داخل أزقة البلدة القديمة بحماية من قوات الجيش.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت الصحفي أحمد جلاجل من باحات المسجد الأقصى، وسلمته استدعاء للتحقيق في أحد مراكزها غدا الأحد.

كما اعتقلت ثلاثة شبان هم: أحمد البطروخ، عبد الرحمن شاهر السلايمة ومهدي حاتم أبو عصب، وذلك خلال توزيعهم وجبات إفطار في باحات المسجد.

الأكثر قراءة اليوم

استعدادات كبرى لنقل الاف الغزيين يوميا..الكابنيت يبحث توسيع "التهجير الطوعي" الاحد ..

تقرير إسرائيلي: المستوى السياسي يوعز للجيش بالاستعداد للعودة إلى القتال بغزة

التقسيم بدأ والتطبيع يلوح بالأفق..الاحتلال يستثمر مليار دولار لدعم الدروز لإقناع إخوانهم بسوريّة رفص الحكم الجديد

كاتس يشن هجوما لاذعا على الشرع بعد أحداث الساحل السوري الدامية

المرصد السوري: قوات الأمن السورية تعدم 134 مدنيًا من الطائفة العلوية غرب سوريا

موقع عبري : وحدة المسيرات الاسرائيلية تغتال 700 شهيد من غزة ولبنان منذ بدء الحرب

مطالبات بالتحقيق مع رئيس الوزراء: الاشتباه في تمويل قطري كبير لمستشاري نتنياهو

الأخبار الرئيسية

GettyImages-2198449734

مكتب نتنياهو يعلن إرسال وفد إسرائيلي يوم الإثنين إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات

67cc9d454c59b77c4452822e

مبادرة أمريكية لتحرير أسرى لدى "حماس" مقابل تمديد اتفاق وقف النار في غزة

67cc959d42360458705a40e8

تقرير: 41 أسيرا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة منذ بداية حرب أكتوبر 2023

حماس: جهود الوساطة مستمرة ومؤشرات إيجابية لمفاوضات المرحلة الثانية

thumbs_b_c_2b6e8018ddc18aa637d93590b9bd1799

إسرائيليون يستعدون لتطويق وزارة الدفاع في تل أبيب والاعتصام حولها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية