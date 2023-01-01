اندلاع حريق هائل في مخازن مواد تموينية بشارع النصر غربي مدينة غزة (فيديو)

غزة/سما/

قالت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، مساء يوم السبت، إن حريقا هائلا اندلع في مخازن مواد تموينية بشارع النصر غربي مدينة غزة.

وأفادت المديرية بأن طواقم الإطفاء لا تزال تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في المخازن.

وأكدت أنه تم الاستعانة بمركبات إطفاء من المحافظة الوسطى في محاولة لمحاصرة الحريق قبل تمدده لمنازل المواطنين.

كما تم إخلاء مركز لإيواء النازحين مجاور للمكان كإجراء احترازي.

ولاحقا قالت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه "بعد جهود كبيرة استمرت عدة ساعات، وبمساندة مركبات إطفاء من المحافظة الوسطى، وبالاستعانة بآليات من بلدية غزة ووزارة الأشغال العامة، تمت السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في مخازن تحتوي على مواد متنوعة غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى أنه لم تُسجل أية إصابات في الحادث، والطواقم المختصة فتحت تحقيقاً في مسببات الحريق.