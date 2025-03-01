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"غزة ليست للبيع".. نشطاء مؤيدون لفلسطين يقتحمون ملعب غولف يمتلكه ترامب في اسكتلندا

السبت 08 مارس 2025 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غزة ليست للبيع".. نشطاء مؤيدون لفلسطين يقتحمون ملعب غولف يمتلكه ترامب في اسكتلندا



وكالات/سما/

أعلنت حركة "بالستاين أكشن" أن نشطاء مؤيدين لفلسطين اقتحموا ملعب غولف في اسكتلندا يمتلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجا على تصريحاته حول قطاع غزة.

 

يُعتبر الغولف نشاطا مفضلا لترامب، الذي يقضي عادة عطلات نهاية الأسبوع في ممارسته. وتمتلك شركة الرئيس الأمريكي منتجعات غولف في جميع أنحاء العالم.

وجاء في البيان الذي نشرته الحركة على موقعها: "شن نشطاء حركة 'بالستاين أكشن' هجوما ليلا، حيث قاموا بتخريب ملعب الغولف 'ترامب تورنبيري' ردا على خطط وتهديدات الإدارة الأمريكية بتدمير وتطهير عرقي و'الاستيلاء' على قطاع غزة الفلسطيني".

وتسلل النشطاء إلى أراضي نادي الغولف ورسموا عبارة "غزة ليست للبيع" بطول ثلاثة أمتار باستخدام الطلاء الأبيض على العشب. كما قاموا برسم شعارات على مبنى النادي نفسه وحفروا في المروج، بما في ذلك "أكثر الحفر شهرة" التي استُخدمت مرارا في بطولات الغولف المفتوحة، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "ستسيطر" على قطاع غزة وستكون مسؤولة عن أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، كما ستقوم بتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" للعالم أجمع.

ووصف ترامب قطاع غزة الحالي بأنه "موقع للهدم"، ودعا سكانه إلى المغادرة بشكل دائم إلى دول أخرى، مقترحا الأردن أو مصر كخيارات لإقامتهم. كما لم يستبعد إمكانية إرسال الولايات المتحدة قواتها العسكرية إلى غزة، ووعد بزيارة القطاع شخصيا.

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