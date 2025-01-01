خامنئي: إيران لن تتفاوض تحت ضغط “البلطجة” الأمريكية

طهران/سما/

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، إن طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي “دولة تمارس البلطجة”، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرسل رسالة إلى أعلى سلطة في البلاد للتفاوض على اتفاق نووي.

وفي مقابلة مع قناة فوكس بيزنس قال ترامب “هناك طريقتان للتعامل مع إيران: عسكريا، أو إبرام اتفاق” لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

وانتقد المرشد الأعلى الإيراني تكتيكات حكومات وصفها بأنها “متغطرسة” غداة تهديد ترامب باتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

وقال خامنئي خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الإيرانيين “بعض الحكومات المتغطرسة – لا أعرف حقا مصطلحا أكثر ملاءمة لبعض الشخصيات والقادة الأجانب من كلمة غطرسة – تصر على المحادثات. محادثاتهم لا تهدف إلى تسوية القضايا بل من آجل التآمر وفرض توقعاتهم”، وذلك