لبنان: إصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بنت جبيل

بيروت/سما/

أصيب عدد من الأشخاص، السبت، إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، وفق إعلام رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "العدو (الإسرائيلي) نفذ غارة من مسيرة على سيارة في بلدة خربة سلم (من قرى قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية)"، معلنة سقوط إصابات دون تحديد عدد.

وبينما لم تكشف الوكالة أي تفاصيل بشأن الهجوم أو المستهدف به، اعترف الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه نفذ غارة بمسيرة على جنوب لبنان، بذريعة استهداف أحد عناصر "حزب الله".

وقال: "هاجمنا بطائرة مسيرة قبل وقت قصير أحد عناصر حزب الله"، مدعيا أن العنصر المستهدف "كان يعمل على إعادة تأهيل بنية تحتية إرهابية وتوجيه عمليات لحزب الله في جنوب لبنان".

وتعد الغارة في خربة سلم أحدث انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

ومساء الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على قرى عدة جنوبي لبنان، طالت مناطق جبل الريحان وزبقين وياطر، بحسب مراسل الأناضول.

فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف واديا في بلدة البابلية، وبلدة تبنا.

وكما أفادت بأن 3 أشخاص أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، في بلدة كفركلا الحدودية بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك للاتفاق، ما خلّف 84 شهيدا و284 جريحا على الأقل، استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و115 شهيد و16 ألفا و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، دون أن تعلن حتى الساعة موعدا رسميا للانسحاب منها.