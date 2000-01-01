"إسرائيل" قتلت 24 صحفية خلال حرب الإبادة على غزة

غزة/سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، السبت، إن الجيش الإسرائيلي قتل 24 صحفية فلسطينية أثناء حرب الإبادة في القطاع.

وأوضح معروف في بيان أن 24 صحفية قتلهن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الابادة على غزة، "ولم يشفع لهن كونهن نساء أمام الجيش المجرم، كما لم تحمهن حصانة صحفية أمام الكيان القاتل".

واعتبر أن جرائم قتلهن تمثل "جرائم ضد القانون الدولي الإنساني، وتمت على مرأى ومسمع العالم الحر الذي يتشدق بحقوق المرأة ومنظمات الدفاع عن حقوق الصحفيين".

وتابع: "ورغم ذلك لم تتجاوز المواقف بيانات الشجب والإدانة التي تقطر نفاقا وازدواجية في غالبها أو عجزا واستسلاما في بعضها".

وفي منشور سابق السبت، دعا معروف، المجتمع الدولي المحتفي اليوم بحقوق المرأة، إلى الالتفات للمجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق النساء الفلسطينيات خلال ‎حرب الإبادة في غزة.

وأضاف أن الاحتلال قتل بدم بارد 12 ألفا و316 امرأة منذ بدء العدوان، فيما فقدت 13 ألفا و901 امرأة أزواجهن ليصبحن المعيلات الوحيدات لأسرهن، كما تعاني 17 ألف أم من فقدان أبنائهن، بينما وضعت 50 ألف امرأة حامل مواليدهن في ظروف إنسانية كارثية.

وأشار إلى أن 162 ألف امرأة أصبن بأمراض معدية نتيجة الحصار والظروف المعيشية المتدهورة، فيما تعرضت 2000 امرأة وفتاة لإعاقات دائمة بسبب بتر أطرافهن جراء القصف الإسرائيلي، وجرى اعتقال عشرات النساء وتعرضن للتعذيب داخل سجون الاحتلال.

وأوضح معروف أن نساء غزة يعيشن حاليا ظروفا إنسانية ومعيشية كارثية، ويعانين من الموت البطيء جراء التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الحصار المطبق ومنع المساعدات لليوم السابع.

وختم بيانه قائلا: "لسان حال نساء غزة اليوم، أين المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن المرأة مما يتعرضن له؟!".

وشكلت فئتا النساء والأطفال 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.

وأشار التقرير إن أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء.

وخلال الإبادة، اضطر مليونا شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية، بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال وما تخلله من تعذيب وإهمال طبي، وفق التقرير.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.