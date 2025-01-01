تحذير مصري من التقسيم في سوريا: "إسرائيل تراقب" أحداث الساحل وقد تتدخل (فيديو)

القاهرة/سما/

علق الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري على الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدن سورية، قائلا إن الأوضاع "صعبة للغاية" وتثير تساؤلا حول مصير البلاد، وفق قوله.

وأضاف في تصريحات خلال برنامجه التلفزيوني "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، الجمعة"، أن "الواقع مر" في سوريا بسبب "الوضع المشتعل"، مشيرا إلى أن الاشتباكات في الساحل السوري توحي وكأن الأمور تذهب باتجاه تقسيم البلاد.

وأكد البرلماني المصري أن "وحدة الوطن السوري تعلو فوق أي شيء"، داعيا الجميع في سوريا إلى التمسك بالوحدة، لأن الخلافات قد يتم حلها، بينما التفريط في وحدة البلاد لن يكون شيئا حميدا.

وأشار إلى أن إسرائيل تراقب الوضع وقد تتدخل وتستقطب بعض الأطراف في حال التقسيم، مضيفا أن سوريا يجب أن تكون وطنا موحدا للجميع، وأن على القوى الخارجية أن ترفع يدها عنها.

وذكر أن ما تريده إسرائيل هو الحرب بين السنة والشيعة وبين العرب والأكراد.

وأشار إلى الارتباط التاريخي بين مصر وسوريا، قائلا: "لا ننسى أن سوريا كانت الجزء الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة وأن الجيش السوري كان هو الجيش الأول، وهنا كان الجيشين الثاني والثالث".

وشهدت منطقة الساحل السوري، ليلة دامية الخميس، حيث أعلنت قوات الأمن السورية خوضها اشتباكات غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد.

وأكد مدير إدارة الأمن العام سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.

فيما أكدت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الجمعة، أنها وضعت خطة لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن حفاظا على سلامة أهلها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بوزارة الدفاع، تأكيده أن القوات تمكنت من فك الحصار المفروض بمحيط مدينة القرداحة بعد اشتباكات عنيفة بالمنطقة.