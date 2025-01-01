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"حماس" تثمن موقف الحوثيين مواصلة عملياتهم البحرية

السبت 08 مارس 2025 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تثمن موقف الحوثيين مواصلة عملياتهم البحرية



غزة/سما/

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار أنصار الله (الحوثيين) إمهال إسرائيل 4 أيام قبل استئناف العمليات البحرية إذا استمر منع دخول المساعدات لغزة.

 

وقالت "حماس" إن قرار الحوثيين "امتداد لموقف الدعم والإسناد الذي قدمته على مدار حرب الإبادة في قطاع غزة".

كما طالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف "جريمة التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول الإغاثة والمساعدات الإنسانية".

وكان زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، أكد أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها فيما يخص الملف الإنساني، في حين حرصت حركة حماس على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وفقا للاتفاق.

وحذر الحوثيون من أن الجماعة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل في حال استمرار منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة خلال الأيام الأربعة المقبلة، مشددين على أن تل أبيب تواصل التنصل من التزاماتها تجاه الملف الإنساني

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