كلمة للشرع حول الأحداث الأخيرة في الساحل السوري

دمشق/سما/

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الجمعة، أن بعض "فلول النظام الساقط" سعى لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، مشددا على أن سوريا موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.



وأضاف الشرع: "إذا مست محافظة سورية بشوكة تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها، سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب وهي تعني الجميع ومهمة للجميع، لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح".

وتابع: "أقول للفلول إننا قاتلناهم في معركة التحرير رغم حرصهم على قتلنا، نريد صلاح البلاد التي دمرتموها ولا غاية لنا بدمائكم، الفلول ما زالوا على جهلهم وأنتم بفعلكم الشنيع اعتديتم على كل السوريين".

وبارك الرئيس السوري لقوى الجيش والأمن على التزامهم بحماية المدنيين وسرعتهم بالأداء، وأضاف: "فلول النظام الساقط تبحث عن استفزاز، وسنلاحق فلول النظام الساقط ومن ارتكب منهم جرائم بحق الشعب، وسنقدم فلول النظام الساقط الذين يصرون على الاعتداء على الشعب إلى محكمة عادلة".

ودعا الشرع "فلول النظام السابق المبادرة بإلقاء السلاح"، مؤكدا أنه على قوى الأمن "عدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل"، وأن "ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا".

وتابع الشرع: "سنحافظ على السلم الأهلي في سوريا، وسنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا، وكل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابا شديدا".

وأضاف الرئيس السوري: "أهلنا في الساحل في أماكن الاشتباك جزء مهم من وطننا وواجبنا حمايتهم".

وشدد على أنه "رغم ما تعرضنا له من غدر فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي، ولن نسمح بالمساس بالسلم الأهلي على الإطلاق"، وطالب جميع القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين.

وأكد الشرع أنه "يجب إخلاء المواقع فورا لضبط التجاوزات الحاصلة"، مضيفا أن "سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء".

وأضاف: "أيها الفلول، إننا في معركة التحرير قاتلناكم قتال الحريص على حياتكم رغم حرصكم على مماتنا، فنحن قوم نريد صلاح البلاد التي هدمتموها ولا غاية لنا بدماء أحد، نحن قوم نقاتل وفي صدورنا شرف القتال، وأنتم تقاتلون بلا شرف، وليس بالغريب عنكم ما فعلتموه، فقد أوغلتم بالدم السوري خلال عقود من الزمن ولا زلتم على نفس نهجكم، رغم تغليبنا لحالة العفو تجنبا لوقوعنا بمثل هذا المشهد، وإني لأجزم بجهلكم بما نقول ولكن ما على الرسول إلا البلاغ".