"حماس" تعلن عن مباحثات مع القيادة المصرية

غزة/سما/

أعلنت حركة حماس اليوم السبت، وصول وفدها إلى العاصمة المصرية، لبحث مخرجات القمة العربية الأخيرة التي عقدت يوم الرابع من مارس في القاهرة، واتفاق وقف النار في غزة.



وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن وفد قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف أن الوفد سيعقد مباحثات مع القيادة المصرية حول مجريات وقرارات القمة العربية وسبل تطبيق قرارتها، وضرورة البدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أفادت الجمعة، بأن زيارة وفد حماس تستهدف دفع المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت أن الاتصالات المصرية المكثفة مستمرة بالتعاون مع الجانبين القطري والأمريكي ومع الأطراف المعنية، من أجل توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأمس بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في اتصال هاتفي جهود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة.

وذكرت الخارجية المصرية اليوم، أن الاتصال تناول خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وما تحققه من مصالح متبادلة في المجالات المختلفة والسعي المشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك بالشرق الأوسط.

وشدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع أطرافه وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وانهاء الحرب.

واستعرض الوزير المصري الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة متناولا عناصرها ومراحلها المختلفة، مبرزا ما تحظى به الخطة من إجماع عربي كامل على النحو الذي عكسته القمة العربية التي استضافتها القاهرة فى 4 مارس.

وأكد عبد العاطي تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل،

من جهته، أكد ويتكوف اطلاعه على الخطة العربية، وأنها تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة، مبديا ترحيبه بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك، بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن إجراء مناقشات مع حركة حماس في وقت لا تزال تتنصل إسرائيل من بدء تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب خلال حديثه أمام الصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس: "أجرينا مناقشات مع حماس ونساعد إسرائيل".

وبحسب محللين، فإن المباحثات المباشرة التي أجرتها الولايات المتحدة مع حماس تؤشر إلى الصعوبات التي تواجهها المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة في القطاع.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الخطة المصرية بشأن غزة "لا تلبي تطلعات" الرئيس ترامب الذي أشاد موفده الخاص في وقت سابق بجهود مصر، لكنه شدد على أن تفاصيل المشروع تدرس راهنا.