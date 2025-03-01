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شرطة لندن تغلق محيط البرلمان البريطاني بعد تسلق داعم لفلسطين برج (بيغ بن)

السبت 08 مارس 2025 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة لندن تغلق محيط البرلمان البريطاني بعد تسلق داعم لفلسطين برج (بيغ بن)



لندن/سما/

أغلقت شرطة لندن محيط البرلمان البريطاني، اليوم السبت، بعد تسلق أحد الداعمين لفلسطين برج إليزابيث تاور الذي يضم ساعة (بيغ بن) رافعا العلم الفلسطيني.

 

وقالت الشرطة البريطانية في بيان: هناك محاولات لإقناع الناشط الذي تسلق ساعة بيغ بن بالنزول مع مواصلة إغلاق شارع الجسر.

 

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع للحادثة أظهرت الرجل يقف على حافة بارتفاع عدة أمتار ببرج إليزابيث.

وقال أحد الحسابات: "رجل شجاع تسلق برج بيغ بن حاملا علم فلسطين، وهو الآن هناك يطالب بإنهاء عنف الشرطة ضد المتظاهرين والحرية لفلسطين، الطريق بالأسفل مغلق، ومليء بسيارات الشرطة وشاحنة إطفاء مع سلم".

وقالت وسائل إعلام غربية إن "رجلا حافي القدمين يحمل علم فلسطين تسلق برج إليزابيث في لندن، ويصيح "الحرية لفلسطين!".

وأغلقت خدمات الطوارئ، بما في ذلك الشرطة ورجال الإطفاء وفرق الإسعاف المنطقة، وتعمل السلطات على التعامل مع الحادث بأمان.

بينما قام المارة بمشاهدة الحادث من وراء طوق أمني. 

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