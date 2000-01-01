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في يوم المرأة العالمي.. أرقام وإحصائيات عن مآسي النساء في قطاع غزة

السبت 08 مارس 2025 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
في يوم المرأة العالمي.. أرقام وإحصائيات عن مآسي النساء في قطاع غزة



غزة/سما/

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، في بيان صدر بمناسة يوم المرأة العالمي، على المعاناة الكبيرة التي تواجهها النساء في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة.


وقال معروف في البيان اليوم السبت: "نذكر المجتمع الدولي المحتفي اليوم بحقوق المرأة بمجازر الاحتلال الصهيونازي بحق النساء خلال ‎حرب الإبادة في ‎غزة".

وأضاف: "12316 شهيدة قتلهن الاحتلال بدم بارد، 13901 امرأة ترملت وفقدت زوجها ومعيل أسرتها، و17 ألف أم ثكلت بفقدان أبنائها، و50 ألف امرأة حامل وضعن مواليدهن في ظروف غير إنسانية".

وأشار إلى أن "162 ألف امرأة أصيبت بأمراض معدية، و2000 امرأة وفتاة ستلازمهن الإعاقة جراء بتر أطرافهن".

كما سلط الضوء على معاناة النساء المعتقلات، قائلا إن "عشرات النساء تم اعتقالهن وتعرضن للتعذيب داخل المعتقلات".

واليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها بشتى نواحي الحياة.

المصدر: RT

#غزة #قطاع غزة #يوم المرأة العالمي

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