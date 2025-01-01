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وزير الخارجية المصري: ندرب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة

السبت 08 مارس 2025 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري: ندرب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة



القاهرة/سما/

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، أن مصر تعتزم عقد مؤتمر لإعادة الإعمار، وتعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة. 


وقال عبد العاطي، خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في جدة، إن الخطة التي تقدمت بها مصر "للتعافى المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة" التي اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة يوم 4 مارس، هي خطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء قطاع غزة والحفاظ على حقه في البقاء على أرضه وتراعي في الوقت نفسه معالجة الأوضاع الكارثية في القطاع نتيجة للحرب الإسرائيلية.

واستعرض عبد العاطي التصور الشامل للخطة العربية والتي تتضمن ثلاث مراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحا أن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية، ولإنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي.

كما أكد وزير الخارجية على أن مصر لم تدخر جهدا لوقف الحرب منذ نشوبها وتواصل العمل على ضمان تثبيت اتفاق وقف النار بمراحله الثلاث.

وكشف عبد العاطي أنه تم الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على تشكيل لجنة مستقلة غير فصائلية لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت تمهيدا لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة بشكل كامل للقطاع، موضحا أن مصر تعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة. 

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