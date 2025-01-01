سائح روسي يمنع إسرائيليين من اغتصاب فنلنديتين في تايلاند

وكالات/سما/

أصيب مواطن روسي خلال مشاجرة وقعت في جزيرة فوكيت بتايلاند وذلك أثناء دفاعه عن سائحتين فنلنديتين حاول ثلاثة إسرائيليين اغتصابهما بعد اقتحام غرفتهما في الفندق، وفقا لشهادة السائحتين.



ونقلت قناة "Nation TV" التلفزيونية التايلاندية أن السائح الروسي ألكسندر بلينسكي، 44 عاما، قد تدخل لمساعدة السيدتين الفنلنديتين في مدينة باتونغ، وهي منتجع شاطئي يقع غرب فوكيت.



وأوضحت القناة أن السيدتين كانتا تتعرضان للملاحقة من قبل ثلاثة رجال أثناء عودتهما إلى الفندق، حيث اقتحم الرجال غرفتهما وحاولوا الاعتداء عليهما. وعندما حاول بلينسكي، الذي كان يمر بالقرب من المكان، إيقاف المعتدين، تعرض للهجوم من قبلهم، مما أدى إلى إصابته بجروح في الوجه، قبل أن يفر المعتدون من المكان.

ونقل السائح الروسي إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أفادت التقارير بأن حالته الصحية مستقرة الآن.

من جانبها، ذكرت الشرطة المحلية أن المحققين يعملون على تحليل لقطات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المعتدين وضبطهم.

وأفادت القنصلية العامة الروسية في فوكيت بأن المصاب الروسي لم يطلب المساعدة من السلطات المحلية أو القنصلية فيما يتعلق بهذا الحادث.