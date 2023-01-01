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الاحتلال: قصف طائرة مسيرة أطلقت إلى غزة واستهداف عدة أشخاص حاولوا الاستحواذ عليها

السبت 08 مارس 2025 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: قصف طائرة مسيرة أطلقت إلى غزة واستهداف عدة أشخاص حاولوا الاستحواذ عليها



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت قصف طائرة مسيرة أطلقت من أراضيها إلى قطاع غزة واستهداف عدة أشخاص حاولوا الاستحواذ عليها في جنوب القطاع.
وقال الجيش في بيان إن الطائرة عبرت من الأراضي الإسرائيلية قبل أن يتم استهدافها في جنوب القطاع المحاصر.
وجاء في بيان الجيش “شنت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هجوما على طائرة مسيرة وعدد من المشتبه بهم الذين استحوذوا عليها في جنوب قطاع غزة”.
أعلن الجيش في وقت سابق إحباط محاولات مماثلة لتهريب أسلحة بواسطة طائرات مسيرة إلى القطاع.
والجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة استهدفت مقاتلين أثناء زرعهم عبوة ناسفة في شمال القطاع.
وبعد نحو 15 شهرا على اندلاع الحرب عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تم التوصل إليه بوساطة أميركية وقطرية ومصرية.

 

وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق ستة أسابيع، وأتاحت عودة 33 من الرهائن الى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.
ومع نهاية المرحلة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، طلبت إسرائيل تمديدها حتى منتصف نيسان/أبريل، لكن حماس أصرت على الانتقال إلى المرحلة الثانية المفترض أن تضع حدا للحرب.
وخُطف خلال هجوم حماس 251 شخصا، ما زال 58 منهم في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 من بين هؤلاء قتلوا.

 

ومن المتوقع أن تجري السبت محادثات بين وفد رفيع من حماس ومسؤولين مصريين حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وفق ما أكد مسؤولان بارزان في حماس لوكالة الجمعة.

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