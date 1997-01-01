بينهم اثنين من أصل لبناني ويمني.. ترامب يعلن عن تعيين سفراء لأميركا في 3 دول عربية

واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت، عن تعيين سفراء جدد لبلاده لدى كل من الكويت ولبنان والمغرب.

وقرر ترامب تعيين عامر غالب، العمدة الذي أيده في الانتخابات، سفيراً للولايات المتحدة في الكويت.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أن عامر غالب سيكون السفير القادم للولايات المتحدة لدى الكويت".

وأضاف: "بصفته عمدة مدينة هامترامك في ميشيغان، عمل عامر بجد لمساعدتنا في تحقيق نصر تاريخي في ميشيغان.. حصل عامر على درجة الدكتوراه في الطب من كلية الطب بجامعة روس، ولا يزال يخدم مجتمعه بفخر كأحد المتخصصين في الرعاية الصحية".

واختتم ترامب قائلاً: "أعلم أنه سيمثل بلدنا بفخر في هذا الدور الجديد.. تهانينا يا عامر".

وعامر غالب يمني مسلم (46 عاماً) هاجر إلى الولايات المتحدة في العام 1997، وعمل في مصنع للمكونات البلاستيكية المخصصة للسيارات، قبل أن يكمل دراسته ليلتحق بكلية الطب. وكان عضواً بالحزب الديمقراطي قبل أن ينضم إلى فئة "غير الملتزمين" بالتصويت لصالح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024، ثم أعلن تأييده لترامب في الانتخابات.

سفير أميركا في لبنان

وأعلن ترامب اختيار رجل الأعمال ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة لدى لبنان.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "أنا فخور بتعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان.. ميشال رجل أعمال بارز وخبير مالي وقائد يتمتع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية.. ولا شك لدي في أنه سيخدم بلدنا بشرف وتميز.. تهانينا يا ميشال!".

السفير الأميركي في المغرب

كما أعلن ترامب عن تعيين ديوك بوتشان سفيراً للولايات المتحدة في المغرب. وكتب على "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أن ديوك بوتشان سيخدم بلادنا كسفير للولايات المتحدة إلى المغرب".

وأضاف أن "ديوك سيلعب دوراً محورياً في تعزيز السلام والحرية والازدهار لكلا بلدينا.. تهانينا لديوك وعائلته الرائعة!"

وريتشارد ديوك بوشان الثالث (من مواليد 3 يوليو 1963) دبلوماسي ورجل أعمال، وشغل منصب سفير الولايات المتحدة في إسبانيا وأندورا من عام 2017 إلى عام 2021، ثم أصبح المدير المالي الحالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال في عام 1991. كما أنه متزوج ولديه 3 أبناء، ويمتلك مزارع في نورث كارولينا ونيويورك ويربي الخيول.