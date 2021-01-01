كيم جونغ أون يهدد: غواصاتنا النووية تصل لأي مكان بلا قيود

وكالات - سما-

حذر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، اليوم السبت، من أن قدرة بلاده على الدفاع البحري سيتم "إبرازها بالكامل في أي مياه ضرورية دون قيود".

جاء ذلك خلال تفقد كيم جونغ أون، مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، دون الكشف عن تاريخ ومكان الزيارة، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وخلال التفقد، استعرض كيم مشروع بناء "غواصة استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية"، والذي يجري تنفيذه بموجب قرار دفاعي أُعلن عنه خلال مؤتمر الحزب الرئيسي في عام 2021.

وأكد كيم ضرورة تطوير "سفن حربية ساحقة" كقوة ردع قوية لمواجهة "دبلوماسية الزوارق الحربية" التي تنتهجها القوى المعادية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أكد كيم أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن تبقى متفرجة على الأنشطة العسكرية البحرية وتحت الماء التي يقوم بها الأعداء، والتي تهدد بشكل خطير سيادة ومصالح البلاد من خلال نشر أعداد كبيرة من الأصول الاستراتيجية باستمرار".

وتُعد الغواصة العاملة بالطاقة النووية من بين الأنظمة العسكرية المتطورة التي تعهد كيم بتطويرها، إلى جانب الأقمار الصناعية للتجسس والصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب.

كما حدد زعيم كوريا الديمقراطية هدفًا لتحديث السفن البحرية وتحت الماء، بما في ذلك تطوير وامتلاك سفن حربية متطورة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، كشفت كوريا الديمقراطية، عن أول غواصة تكتيكية للهجوم النووي قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت الماء. وفي ذلك الوقت، أعلن كيم خططًا لبناء المزيد من الغواصات، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية.