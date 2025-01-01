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"وليمت" : وحدة المسيرات الاسرائيلية تغتال 700 شهيد من غزة ولبنان منذ بدء الحرب

السبت 08 مارس 2025 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"وليمت" : وحدة المسيرات الاسرائيلية تغتال 700 شهيد من غزة ولبنان منذ بدء الحرب



القدس المحتلة/سما/

اغتالت وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، أكثر من 700 شهيد من غزة ولبنان بعد طوفان الاقصى.

وقال موقع واي نت العبري، إن الوحدة المعروفة باسم "روشيف شاماييم"، تطورت لتصبح واحدة من أكثر القوات العسكرية فتكًا، حيث كانت مسؤولة عن اغتيال أكثر من 700 شهيد من حماس وحزب الله منذ بداية الحرب.

وأكد الموقع أنه وبعد أن كانت تعتمد اسرائيل في المقام الأول على طائرات بدون طيار صغيرة للمراقبة، أصبحت الوحدة الآن تدير طائرات بدون طيار متقدمة للهجوم والاستطلاع، وتوفر الدعم في الوقت الفعلي للقوات البرية.

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