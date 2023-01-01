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ترامب يختار سفيرا للولايات المتحدة من أصول لبنانية للعمل في بيروت ..

السبت 08 مارس 2025 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يختار سفيرا للولايات المتحدة من أصول لبنانية للعمل في بيروت ..



بيروت /سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، أنه اختار ميشال عيسى ليكون سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان.

وقال ترامب "ميشال رجل أعمال بارز وخبير مالي وزعيم يتمتع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية".

وميشال عيسى من أصول لبنانية، وهو رجل أعمال وخبير مالي، ولم يسبق له أن عمل بالسياسة أو عين سفيرا.

من الجدير ذكره أن صهر ترامب زوج ابنته الثانية تيفاني، هو اللبناني مايكل بولس، ووالده الدكتور مسعد بولس الذي اختاره ترامب مستشارا للشؤون العربية والشرق الأوسطية. وبرز مسعد بولس، خلال حملة ترامب الانتخابية بدوره في حشد أصوات الناخبين المسلمين والعرب الأمريكيين، الذين أعرب كثير منهم عن استيائهم من سياسات الإدارة السابقة تجاه غزة. 

السفير الأمريكي لدى لبنان الجديد ميشال عيسى، يأتي خلفا للسفيرة ليزا أ. جونسون، وهي عضو رفيع في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير مستشار، وافق الكونغرس على تعيينها كسفيرة لدى الجمهورية اللبنانية في كانون الأول 2023.

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