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48 يوما لصفقة غزة : شهيدان برفح في ظل تصعيد اسرائيلي متواصل

السبت 08 مارس 2025 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
48 يوما لصفقة غزة : شهيدان برفح في ظل تصعيد اسرائيلي متواصل



غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم ٤٨ في مختلف مناطق قطاع غزة ما خلف عددا من الشهداء والجرحى.
واستشهد اثنين من المواطنين في غارة نفذتها مسيرة اسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ونقل الشهيدين وهما محمود حسين الهسي ومهدي عبد الله جرغون إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح.
واطلقت دبابات إسرائيلية النار بشكل كثيف في محيط معبر رفح جنوبي قطاع غزة.
وأطلق جنود الاحتلال النار ايضا عدة مرات على طول الشريط الحدودي مع مصر.
وكان مواطنان آخران ارتقيا عصر الجمعة بقصف من مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.
ومنعت قوات الاحتلال ادخال البضائع والمساعدات لقطاع غزة .

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