طقس فلسطين : غائم وارتفاع على الحرارة

يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارد في معظم المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
والاحد يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغيرعلى درجات الحرارة ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
أما الاثنين يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
والثلاثاء يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .