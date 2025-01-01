طقس فلسطين : غائم وارتفاع على الحرارة

رام الله/سما/

يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارد في معظم المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والاحد يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغيرعلى درجات الحرارة ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

أما الاثنين يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .