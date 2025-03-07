صحيفة امريكية : إسرائيل تتوعد بالعودة لحرب شاملة على غزة واحتلالها بصورة شاملة..

القدس المحتلة/سما/

حذرت اسرائيل من تصعيد عقوباتها على حركة حماس إلى حد العودة لحرب شاملة، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء عرب.

وعرضت اسرائيل بحسب الصحيفة، تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة شهر إذا استمرت حماس في إطلاق سراح الأسرى.

كما نقلت الصحيفة عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق قوله إنه لا توجد طريقة للقضاء على حماس من دون احتلال غزة، واعتبر أن إسرائيل ستحتاج 6 أشهر على الأقل لإخضاع حماس.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل رسمت مسارا لزيادة الضغط على حماس إلى حد غزو آخر لقطاع غزة. ونقلت عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قد تغزو غزة بقوة كبيرة لاحتلال مناطق معينة.

وأضافت نقلا عن وسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة أن حماس تصر على فتح محادثات بشأن إنهاء الحرب وترفض مناقشة نزع السلاح.