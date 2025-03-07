  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة امريكية : إسرائيل تتوعد بالعودة لحرب شاملة على غزة واحتلالها بصورة شاملة..

السبت 08 مارس 2025 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة امريكية : إسرائيل تتوعد بالعودة لحرب شاملة على غزة واحتلالها بصورة شاملة..



القدس المحتلة/سما/

حذرت اسرائيل من تصعيد عقوباتها على حركة حماس إلى حد العودة لحرب شاملة، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء عرب.

وعرضت اسرائيل بحسب الصحيفة، تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة شهر إذا استمرت حماس في إطلاق سراح الأسرى.

كما نقلت الصحيفة عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق قوله إنه لا توجد طريقة للقضاء على حماس من دون احتلال غزة، واعتبر أن إسرائيل ستحتاج 6 أشهر على الأقل لإخضاع حماس.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل رسمت مسارا لزيادة الضغط على حماس إلى حد غزو آخر لقطاع غزة. ونقلت عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قد تغزو غزة بقوة كبيرة لاحتلال مناطق معينة.

وأضافت نقلا عن وسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة أن حماس تصر على فتح محادثات بشأن إنهاء الحرب وترفض مناقشة نزع السلاح.

الأكثر قراءة اليوم

الخروج سيتم يوميا عبر ثلاث مسارات ..معاريف: إسرائيل بدأت تنفيذ خطة ترامب لتهجير الغزيين

مكالمة "ساخنة" أمريكية إسرائيلية بسبب "حماس"

إقالة "العسكري المثير للجدل" من الجيش الإسرائيلي..

كتائب القسام تبث رسالة مصورة لجندي أسير.. وجه رسالة لترامب (شاهد)

وفد "حماس" يصل للقاهرة لبحث اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية

"حماس تهاجمكم الآن".. زامير يفاجئ جنوده بمناورة في غزة

مصر: مبعوث ترامب يطلع على الخطة العربية بشأن غزة ويعطي رأيه فيها

الأخبار الرئيسية

استعدادات كبرى لنقل الاف الغزيين يوميا..الكابنيت يبحث توسيع "التهجير الطوعي" الاحد ..

تقرير إسرائيلي: المستوى السياسي يوعز للجيش بالاستعداد للعودة إلى القتال بغزة

67cb43954236044d376ff323

الحوثي يمهل الوسطاء 4 أيام قبل استئناف العمليات العسكرية البحرية ضد إسرائيل

20250307044123

مكالمة "ساخنة" أمريكية إسرائيلية بسبب "حماس"

photo_2025-03-07_15-25-25

كتائب القسام تبث رسالة مصورة لجندي أسير.. وجه رسالة لترامب (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية