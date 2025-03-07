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كاتس يوعز للجيش بمواصلة احتلال مخيمات في الضفة حتى نهاية العام

الجمعة 07 مارس 2025 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يوعز للجيش بمواصلة احتلال مخيمات في الضفة حتى نهاية العام



القدس المحتلة/سما/

 أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أوعز لقوات الجيش بمواصلة احتلال مخيمات للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، حتى نهاية العام الجاري.

جاء تصريح كاتس أثناء مشاركته، الجمعة، في مؤتمر “الصهيونية الفيدرالية” في تل أبيب، حسبما نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم”.

وقال إنه وجه تعليماته للقوات الإسرائيلية بمواصلة احتلال مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية حتى نهاية العام على أقل تقدير.

اعترف كاتس بتهجير 40 ألف شخص من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنين وطولكرم ونور شمس

واعترف بتهجير 40 ألف شخص من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنين وطولكرم ونور شمس، على خلفية العملية العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية منذ أكثر من شهر.

ويجبر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في المخيمات على ترك منازلهم، وفق مؤسسات حقوقية محلية وأممية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية قبل نحو 50 يوما في شمال الضفة الغربية المحتلة، بدأها بمخيم جنين، ثم انتقلت إلى مخيمي طولكرم، و”نور شمس” في طولكرم قبل اتساعها في وقت لاحق لتصل مخيم الفارعة في طوباس.

وتخلل هذه الممارسات الإسرائيلية اعتقال عشرات الفلسطينيين، وعمليات هدم وحرق واقتحامات لمنازل مواطنين ودور عبادة، بما يؤكد أن تل أبيب تضرب بعرض الحائط كل القيم الدينية والأخلاقية والأعراف الدولية والحقوقية، وفق المؤسسات الفلسطينية والأممية.

(الأناضول)

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