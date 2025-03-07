وفد "حماس" يصل للقاهرة لبحث اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية

القاهرة/سما/

أعلنت مصر، الجمعة، عن وصول وفد من حركة حماس الفلسطينية إلى القاهرة، وذلك بهدف: "بحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية منه".

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عبر بيان لها، فإنّ: وفد من قيادة حركة حماس قد وصل إلى القاهرة، لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية.

وأكدت الهيئة العامة أنّ "اللقاءات المصرية المكثفة مع قيادات حماس والاتصالات مع الجانبين الأمريكي والقطري تأتي لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار ودخول المرحلة الثانية".

وفي السياق نفسه، أشارت الهيئة الرسمية إلى أنّ: "الجهود المصرية القطرية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قد دخل يومه الـ48 على التوالي، غير أنّ الجمود في المفاوضات ما زال قائما، وذلك بسبب تعنّت الاحتلال، ورفضه الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.



وبالتزامن مع استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة منذ عدة أيام، قد عاد شبح المجاعة من جديد إلى القطاع في خضم شهر رمضان، ما يجعل المعاناة الإنسانية للأهالي تتفاقم يوما بعد يوم.

أيضا، تعيش أسواق قطاع غزة على إيقاع ارتفاعا كبيرا في أسعار كافة المواد الأساسية، مع بدء شحها وفقدانها، خصوصا اللحوم والدواجن، التي تسبب شحها في إغلاق العديد من المطابخ والمطاعم، وحرمان العائلات من تناولها.

إلى ذلك، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر غزة لليوم السادس على التوالي، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، هو أحد "أشكال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة" بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، واصفة ذلك بأنه "جريمة حرب" تستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً.

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان: "تشديد الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر لليوم السادس ومنع إدخال المساعدات أحد أشكال حرب الإبادة التي لم تتوقف بحق شعبنا"؛ مضيفا أن سياسة التجويع والعقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تمثّل "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية وجريمة حرب يستوجب على العالم وقفها ومحاسبة مرتكبيها".



كذلك، جدّد القانوع مطالبته للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ"إجبار الاحتلال على فتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإنهاء معاناة الفلسطينيين بغزة".

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب بدعم أمريكي، بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير الماضي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 160 ألف بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.