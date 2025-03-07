"حماس" تدعو ترامب إلى لقاء الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية

دعت حركة "حماس" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لقاء الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، عقب لقائه أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين في القطاع أفرجت عنهم الحركة.

وفي رسالة مفتوحة موجهة الى الرئيس الأمريكي، قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" باسم نعيم إن على ترامب الذي تحدث عن "معاناة لا يمكن تصورها للأسرى الإسرائيليين، أن يظهر المستوى ذاته من الاحترام حيال الأسرى السياسيين الفلسطينيين ويخصص وقتا للقائهم والاستماع الى قصصهم".

وأشار الى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ 9,500 شخص.

والتقى ترامب في البيت الأبيض الخميس ثمانية رهائن أفرجت عنهم "حماس" في إطار اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد نحو 15 شهرا من اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق ستة أسابيع، وأتاحت عودة 33 من الرهائن الى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.