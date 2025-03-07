إغلاق المعابر لليوم السادس.. تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة

غزة/سما/

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن تشديد الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر لليوم السادس، ومنع إدخال المساعدات يمثل أحد أشكال "حرب الإبادة التي لم تتوقف بحق شعبنا".



وأضاف القانوع في تصريح اليوم الجمعة أن "سياسة التجويع والعقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية وجريمة حرب يستوجب على العالم وقفها ومحاسبة مرتكبيها".

وقال "نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل أحرار العالم لإجبار الاحتلال على فتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإنهاء معاناة شعبنا".

وتواصل القوات الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع لليوم السادس على التوالي.

ويأتي ذلك عقب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءا من يوم الأحد الماضي.