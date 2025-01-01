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صراع خفي في الدوحة.. "إسرائيل" تفشل محادثات سرية مباشرة بين أمريكا و"حماس"

الجمعة 07 مارس 2025 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صراع خفي في الدوحة.. "إسرائيل" تفشل محادثات سرية مباشرة بين أمريكا و"حماس"



القدس المحتلة/سما/

اتهم مسؤولون أمريكيون إسرائيل بالتسبب في إفشال محادثات سرية جرت بين الولايات المتحدة و"حماس" في الدوحة، للتفاوض مباشرة مع الحركة من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.


 ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل لم تُبلغ مسبقا بهذه المحادثات، وذلك بعد أن تسببت بإفشال جولة سابقة من المفاوضات كان مخططا لها الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعارضون فقط إجراء مفاوضات منفصلة بين الولايات المتحدة و"حماس"، بل يخشون أيضا أن تؤدي هذه المحادثات إلى تحقيق تقدم في الترتيبات المستقبلية الخاصة بقطاع غزة، دون أن تكون إسرائيل طرفا وسيطا في نقل المعلومات إلى الإدارة الأمريكية.

وكشفت مصادر أن وفدا أمريكيا كان موجودا في الدوحة الأسبوع الماضي لعقد لقاء مع مسؤول كبير في "حماس"، وهو ما اعتبر أول اتصال مباشر من نوعه. ومع ذلك، علمت الحكومة الإسرائيلية بالأمر واتصلت بمسؤولي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، معربة عن معارضتها الشديدة للاجتماع والمحتوى المقرر مناقشته. ونتيجة لذلك، تم إلغاء اللقاء تحت ضغط إسرائيلي.

من جانبها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض إن إسرائيل كانت على علم بالمحادثات، بينما أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان مختصر أن إسرائيل أعربت للولايات المتحدة عن موقفها من المحادثات المباشرة مع "حماس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن إجراء مناقشات مع حركة "حماس" في وقت لا تزال تتنصل إسرائيل من بدء تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب للصحفيين: "أجرينا مناقشات مع حماس ونساعد إسرائيل".

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