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ترامب إلى السعودية بعد أن وافقت على استثمار تريليون دولار

الجمعة 07 مارس 2025 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب إلى السعودية بعد أن وافقت على استثمار تريليون دولار



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يخطط لزيارة السعودية، مشيرا إلى صفقة لاستثمارات كبرى من المملكة في الولايات المتحدة قيمتها تريليون دولار.


وعندما سئل ترامب عما إذا كان سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، أكد نيته زيارة المملكة، مشيرا إلى أن الدوافع التجارية هي الرئيسية.

وقال ترامب للصحفيين: "أنا ذاهب إلى السعودية"، دون ذكر تاريخ محدد.



وأضاف: "قلت إنني سأذهب إذا دفعت تريليون دولار، تريليون دولار للشركات الأمريكية، (موزعة) على مدى أربع سنوات"، في إشارة إلى مدة رئاسته.

وتابع: "وافقوا على ذلك، لذلك سأذهب إلى هناك".

وكانت السعودية الوجهة الخارجية الأولى لترامب بعد توليه منصبه في عام 2017، ولم يسافر بعد إلى الخارج منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقال مؤخرا إنه قرر زيارة السعودية بدلا من بريطانيا في أول رحلة له عام 2017 لأن المملكة العربية وعدت بشراء منتجات أمريكية بقيمة 450 مليار دولار.

وقد أقام ترامب علاقات تجارية وثيقة مع السعودية، حيث أعلنت منظمة ترامب في ديسمبر عن بناء برج ترامب في جدة.

وفي فترته الرئاسية السابقة، تفاخر ترامب بحماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من عواقب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة، حيث استشهد الرئيس بأهمية مشتريات السعودية من الأسلحة الأمريكية.

وقد تعهدت إدارة ترامب بالمضي قدما بكل سرعة في محاولة إقناع السعودية بالتطبيع مع إسرائيل.

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