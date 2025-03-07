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الصين تحذر من عواقب أي تغيير قسري في قطاع غزة

الجمعة 07 مارس 2025 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تحذر من عواقب أي تغيير قسري في قطاع غزة



بكين/سما/

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن أي محاولة لتغيير الوضع في قطاع غزة بشكل قسري لن تحقق السلام، بل ستؤدي فقط إلى فوضى جديدة.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، حيث قال: "أي إجراء يهدف إلى تغيير وضع قطاع غزة قسرا لن يسهم في تحقيق السلام، بل سيفاقم الأوضاع ويسبب فوضى جديدة".


وفي منتصف فبراير الماضي، دعا وانغ يي المجتمع الدولي إلى عدم إغفال الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، خاصة في ظل التركيز العالمي على الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى ضرورة إيلاء القضية الفلسطينية الاهتمام الذي تستحقه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا أن الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية إعادة إعمار المنطقة، ووصفها بأنها يمكن أن تتحول إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" للعالم أجمع.

إلا أن هذه التصريحات أثارت ردود فعل سريعة من عدة دول ومنظمات، حيث أدانت المملكة العربية السعودية وتركيا والمنظمات الفلسطينية ذات الثقل الإقليمي هذه الخطوة.

وأكدت الصين موقفها الرافض للترحيل القسري لسكان غزة، بينما أعربت روسيا عن دعمها لحل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

يذكر أن ترامب كان قد اقترح سابقا نقل سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع" نتيجة الحرب الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 15 شهرا.

#الصين #غزة

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