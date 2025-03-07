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أردوغان: تركيا وقفت بشجاعة إلى جانب الفلسطينيين رغم ضغوط اللوبي الصهيوني العالمي

الجمعة 07 مارس 2025 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: تركيا وقفت بشجاعة إلى جانب الفلسطينيين رغم ضغوط اللوبي الصهيوني العالمي



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وقفت بشجاعة إلى جانب الفلسطينيين على الرغم من كل ضغوط اللوبي الصهيوني العالمي على مدار 471 يوما من الإبادة الجماعية والمذابح.


وأضاف الرئيس التركي، في كلمة ألقاها الخميس خلال مأدبة إفطار مع عناصر الأمن في العاصمة التركية أنقرة، أن بلاده كانت واحدة من الدول القلائل التي اجتازت اختبار الإنسانية في غزة بفخر.

وتابع أردوغان قائلا: "اليوم، بينما العديد من الدول لا تستطيع حتى النظر في وجه الشعب الفلسطيني نحن ننال الدعوات الصادقة من إخواننا في غزة".

وأكد أن تركيا واجهت خيارات مماثلة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فبينما كان الجميع تقريبا يصبون الزيت في النار، كانت تركيا في جانب السلام.

وأردف بالقول: "الآن ترون أن كل الذين انتقدونا في الماضي مجبرون على الاعتراف بسياسة حكومتنا المتوازنة".

وصرح الرئيس التركي: "سواء كانوا منافسين لنا أو أصدقاء، الجميع تقريبا يؤكدون أن تركيا قامت بخطوات صحيحة وذات رؤية بعيدة في أوقات حرجة للغاية".

إلى ذلك، أكد الرئيس التركي أن "أحفاد السلطان ألب أرسلان وصلاح الدين الأيوبي سيعملون يدا بيد وقلبا بقلب ولن يسمحوا للصهاينة بإجراء عمليات جديدة في المنطقة".

وشدد أردوغان على أنه "إذا كانت تركيا لا تعاني من ضعف أمني رغم كل الخيانات والهجمات التي تعرضت لها فإن السبب في ذلك الخطوات ذات الرؤية البعيدة التي اتخذناها في الوقت المناسب".

وأوضح أردوغان أن بلاده تقف اليوم في موقع أقوى وأكثر حزما وامتيازا لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب.

وأشار إلى أن تركيا تقع في قلب ثلاث قارات وتوفر فرصا استراتيجية فريدة من نوعها، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات كبيرة، موضحا أن بلاده تتأثر مباشرة بكل التطورات لأن التنافس العالمي على القوة يجري في المنطقة.

وأردف بالقول: "لا نملك رفاهية الاكتفاء بمشاهدة الأحداث من المدرجات، بل إننا مضطرون لأن نكون مستعدين لمواجهة كل أشكال السيناريوهات ولإدارة وتوجيه الأحداث في منطقتنا بما يخدم مصلحة بلادنا"، مشددا على أن تركيا قدمت اختبارا ناجحا جدا في هذا الصدد خاصة في السنوات الأخيرة.

المصدر: "الأناضول"

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