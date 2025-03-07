مصر: طفل يعود من الموت ويطالب والدته بحقه والمفاجأة مذهلة

القاهرة/سما/

أحالت جهات التحقيق في مصر مندوب مبيعات بشركة أغذية شهيرة إلى المحاكمة، لاتهامه بإنهاء حياة طفل زميلته في العمل بسبب بكائه المستمر.

وتقدمت سيدة تعمل مندوبة مبيعات بشركة بطاطس شهيرة، ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه زميلها بقتل طفلها البالغ من العمر 3 سنوات بسبب بكائه، وأوهمها بأنه توفي فجأة خلال مكوثه رفقته في السيارة.

وقالت السيدة إنها تعمل مندوبة مبيعات وفي وقت العمل ذهبت لتسويق المنتج تاركة طفلها مع زميلها في السيارة، لكنها فوجئت به بعد عودتها يخبرها بأنه توفي فجأة، موضحة أنها لم تشك في زميلها في البداية ودفنت طفلها معتقدة أنه وفاته "قضاء وقدر".

وأضافت أن طفلها أتى لها في نومها وأخبرها بأنه يريد حقه، وهو ما دفعها للتقدم بمحضر ضد زميلها بعد شعورها بأن الوفاة ليست طبيعية.

وكانت المفاجأة بإثبات التحريات ومعاينة جثمان الطفل، صحة أقوال الأم، فبعد استخراج الجثمان من المقابر وتشريحه وبتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، تبين أنه لقي مصرعه إثر ضربة في الصدر أدت لنزيف داخلي أودى بحياته.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في الواقعة.