رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يوجه رسالة لقواته من داخل قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير جولة ميدانية في قطاع غزة أمس الخميس، برفقة قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 252 وقادة آخرين، تحدث خلالها مع الجنود وأشرف على تدريبهم.



وقال زامير: "طيلة الوقت عليكم ان تكونوا مستعدين، وجاهزين، وطيلة الوقت عليكم التدرب. انظروا إلى البيوت من خلفكم، انظروا إلى المنازل في سديروت أنتم تدافعون عن المواطنين في سديروت".

وأضاف: "أنتم خط دفاعنا الأول. لديكم مسؤولية كبيرة وأنا أثق بكم، ومتأكد أنكم ستنفذون خدمتكم على أفضل وجه، لديكم قادة ممتازون ولدينا جنود ممتازون وسنعلم كيف ننفذ كافة مهامنا على أكمل وجه".

وخلال أقل من 24 ساعة من توليه منصبه الجديد، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، سلسلة تعيينات واسعة في الجيش، شملت قيادات بارزة في هيئة الأركان ووحدات قتالية رئيسية في الجيش، بعد موافقة وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وجاءت هذه التعيينات في خطوة تعكس تحولات في القيادة العسكرية الإسرائيلية، بعدما كان كاتس قد جمّد قرارات التعيين خلال فترة رئيس الأركان السابق، هيرتسي هاليفي، بحجة استكمال التحقيقات الداخلية للجيش في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وتشمل هذه التعيينات أكبر جولة ترقيات واسعة، وتعيين حوالي 60 ضابطا برتب عميد وعقيد بمناصب مختلفة، وهي تعيينات كانت مجمدة سابقا بسبب معارضة كاتس لها خلال فترة هاليفي، حيث لم يتمكن الأخير من تنفيذها، في ظل التوتر بين القيادتين السياسية والعسكرية.

غير أن زامير، بعد ساعات قليلة من توليه المنصب، عقد اجتماعا مساء الأربعاء، لإقرار هذه التعيينات الموسعة، والتي شملت مناصب رئيسية في الجيش، مثل قادة ألوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورؤساء أقسام في هيئة الأركان العامة، إضافة إلى تعيين ملحقين عسكريين في واشنطن وبكين، وضباط كبار في الشرطة العسكرية.

وفي أول مرسوم يومي يصدره كرئيس للأركان، شدد زامير في رسالة لجنوده على أن الجيش الإسرائيلي يخوض "حربا طويلة وشاقة"، مؤكدا ضرورة تحقيق "النصر الحاسم على الأعداء"، فيما أشار إلى إخفاق الجيش في 7 أكتوبر.

وأضاف زامير أن الجيش لن يتوقف عن القتال، مستشهدا بنص توراتي وقال "على أعدائنا الذين سعوا لإبادتنا، والذين قتلوا وخطفوا وأحرقوا، سننزل ضربة قاسية.. لن نتوقف حتى القضاء عليهم، ولن نستكين حتى يعود مختطفونا من الأنفاق".

وختم رسالته بتوجيه حديثه للجنود قائلا: "أمامنا طريق صعب، وهناك أيام قاسية بانتظارنا، لكننا أيضا سنحظى بأيام أفضل. إنني أعدكم أن أكون لكم سندا، وسأضمن حصولكم على كل ما تحتاجونه لتحقيق النصر"، وفق تعبيره.

ويبدو أن زامير يسعى إلى إعادة هيكلة القيادة العسكرية استعدادا لاستمرار العمليات القتالية، خاصة في غزة، حيث لمح في رسالته الأولى إلى أن الهدف الرئيسي للجيش يبقى تحقيق "نصر حاسم وسحق العدو بالكامل"، في إشارة إلى استئناف وشيك للحرب على غزة.