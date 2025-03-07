مسؤولون أمريكيون يوجهون اتهامات "خطيرة" لـ"إسرائيل".. ما علاقة حماس وقطر؟

واشنطن/سما/

اتهم مسؤولون في الإدارة الأمريكية إسرائيل بالوقوف وراء محاولة تخريب المحادثات التي كان من المفترض أن تكون سرية بين الولايات المتحدة و"حماس" في الدوحة.

واضاف المسؤولون، بحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية أن ممثلي الإدارة الذين سافروا إلى الدوحة لم يبلغوا إسرائيل بهذه المحادثات مسبقا، بعد أن قامت بإفشال جولة سابقة من المحادثات كان من المفترض أن تتم الأسبوع الماضي.

وتابع المسؤولون الأمريكيون أن "ممثلي الحكومة الإسرائيلية لا يعارضون فقط وجود قناة منفصلة يمكن من خلالها للولايات المتحدة أن تجري مفاوضات مباشرة مع حماس بل إن السبب الأكثر جوهرية من وجهة نظر إسرائيل هو الخوف من تقدم أوسع في الترتيبات المستقبلية بشأن قطاع غزة".

وبحسب المصادر فإن "وفدا أمريكيا زار الدوحة الأسبوع الماضي وكان مقررا أن يعقد لقاء دراماتيكيا بين ممثل أمريكي رسمي ومسؤول كبير في حماس، ربما للمرة الأولى على الإطلاق. ولكن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية علموا بذلك واتصلوا بمسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وأعربوا عن معارضتهم الشديدة للاجتماع نفسه وبشكل منفصل للمحتوى الذي كان من المقرر مناقشته".

وبعد نشر أنباء المحادثات أمس على موقع "أكسيوس"، لم تنكر المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إجراء محادثات مباشرة مع حماس.

وعندما سُئلت في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن سبب إجراء الإدارة محادثات مع حماس، أجابت بأن مبعوث ترامب لقضايا السجناء، آدم بولر "الذي يتعامل مع هذه المفاوضات" لديه "الصلاحية بالتحدث إلى أي طرف".

وبحسب المحادثات التي أجراها الأمريكيون مع مقربين من عائلات الأسرى الإسرائيليين، فإن قرار فريق بولر بإنشاء المسار المباشر ينبع من إدراك أن المفاوضات بشأن الإفراج العام عن الأسرى المتبقين، سواء نحو المرحلة الثانية من الصفقة القائمة أو في إطار اتفاق جديد ومختلف، متوقفة في الواقع، وأن احتمال استمرار المرحلة الأولى بما في ذلك الإفراج عن محتجزين إضافيين يبدو ضئيلا للغاية في الوقت الحالي.

كما تلقى الممثلون الأمريكيون تحديثات تفيد بأن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق وعدوانية للغاية في غزة، والتي قد تشنها في أي لحظة. وبناء على هذا التحليل للوضع، والخوف من أن العودة إلى القتال من شأنها أن تعرض حياة الاسرى الذين بقوا على قيد الحياة للخطر، كما أنها من شأنها أن تضر بشكل كبير بفرص استعادة جثث الأسرى الآخرين، فقد تقرر في الولايات المتحدة محاولة إطلاق سراح الأمريكيين - عيدان ألكسندر، آخر أسير إسرائيلي أمريكي لا يزال على قيد الحياة، وكذلك إعادة جثث أربعة إسرائيليين أمريكيين آخرين تم أسرهم في 7 أكتوبر.

وهذه مسألة بحسب الصحيفة، ذات حساسية اجتماعية وسياسية كبيرة، لأنها قد تثير الغضب بين الأسر الأخرى. ولهذا السبب قررت الولايات المتحدة أن الطريق الصحيح لإنجاح هذا الجهد هو إجراء محادثات مباشرة وعاجلة وسرية مع حماس.

وبحسب الصحيفة، أصدر رؤساء مجلس الأمن القومي الأمريكي تحت ضغط إسرائيلي، تعليمات للفريق في الدوحة بعدم عقد اللقاء في الوقت الراهن.

ولهذا السبب لم يطلع كبار المسؤولين الأمريكيين إسرائيل على اللقاء هذه المرة، وطلبوا إبقاءه سرا خوفا من تدخل الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى لتخريب المحادثات. ولكن المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن إسرائيل أُبلغت بالمحادثات، وقال مكتب رئيس الوزراء في رد مقتضب إن إسرائيل "أعربت للولايات المتحدة عن موقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حماس".

ولكن تبين أن دراما أكثر أهمية كانت تجري خلف الكواليس، فقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الليلة أن إسرائيل لم تتلق معلومات عن المحادثات مباشرة من الولايات المتحدة، ولكنها علمت بها من خلال "قنوات أخرى".

واتصل اللواء نيتسان ألون، رئيس إدارة مكافحة التجسس في الجيش الإسرائيلي وعضو فريق التفاوض، بالممثلين الأمريكيين في الدوحة، الذين فوجئوا بمعرفته بما يجري.

وفي الولايات المتحدة، فُهم معنى المحادثة على أنه كان المقصود منها توضيح للأمريكيين أنهم لم ينجحوا في إخفاء تحركاتهم عن علم إسرائيل، التي كانت منتبهة لما يحدث في هذه القضايا عبر قنوات مختلفة، وأيضا كنوع من التوبيخ على العمل الذي لم يتم تنسيقه معها، وبحسب الصحيفة، أطلع آلون أيضا نتنياهو على تفاصيل المحادثات.

واتهم المسؤولون الأمريكيون إسرائيل بانها سربت المعلومات بهدف تخريب المحادثات. وقد تتصاعد الاتهامات والتسريبات إلى خلاف أكبر بين الإدارة والحكومة الإسرائيلية إذا تم التوصل إلى اتفاقات في قطر.

وتدور هذه الاتفاقات أيضا، وربما بالدرجة الأولى، حول قضية عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الاسرى الأمريكيين. "وبعبارة أخرى،" يشرح مصدر إسرائيلي مطلع على قضايا الأمن والمفاوضات، "تتفاوض الولايات المتحدة حاليا على صفقة مع حماس لإطلاق سراح الأسرى، حيث يتعين على إسرائيل في نهاية المطاف أن تدفع جزءا على الأقل من الثمن".

ولكن من غير المؤكد أن حكومة نتنياهو ستوافق على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحكومين مدى الحياة. ومن المقرر أن يصل المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى المنطقة الأسبوع المقبل، بحسب مصادر إسرائيلية، يقضي خلالها معظم وقته في الدوحة، بهدف دفع المفاوضات بشأن تحرير الأمريكيين، وأيضا على أمل التوصل إلى صفقة واسعة وشاملة.