"السيسي يتحدى ترامب".. يوتيوبر مصري شهير يرد على خطة الرئيس الأمريكي

وأكد أنها تمثل بديلا إنسانيا عادلا يتحدى خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تستهدف تهجير سكان القطاع.

وأوضح أحمد مبارك في الفيديو أن الخطة المصرية، التي حظيت بموافقة واسعة خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، تتضمن رؤية متكاملة لإعادة الإعمار على ثلاث مراحل رئيسية. تبدأ المرحلة الأولى بتوفير مساكن مؤقتة مجهزة بشكل كامل ومراكز إغاثة ومستشفيات ميدانية لضمان استقرار السكان أثناء بدء عملية إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء والطرق.

ثم تأتي المرحلة الثانية من الخطة والتي تشمل إعادة بناء شاملة للبنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية. وفي هذه المرحلة، سيتم إنشاء مطار دولي وميناء بحري وسياحي، بالإضافة إلى بناء خمسة مستشفيات حديثة، وإنشاء 400 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة حسب الاحتياجات السكانية، تشمل أبراجا سكنية عصرية ومجمعات سكنية مريحة وأحياء سكنية واسعة ذات مساحات مفتوحة. كما سيتم إنشاء 100 مدرسة حديثة وجامعات ومراكز تعليمية وفنادق سياحية على شاطئ البحر المتوسط.

أما المرحلة الثالثة، والأكثر أهمية، فتركز على تأسيس اقتصاد مستقل للقطاع لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي. تتضمن هذه المرحلة إنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 600 فدان، بالإضافة إلى بناء ميناء تجاري حديث ومطار للنقل التجاري، كما سيتم استصلاح أراضٍ زراعية جديدة واستخدام تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج الزراعي. كما تشمل الخطة مشروعات للطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح لضمان توفر الكهرباء بشكل مستدام.

وأكد مبارك أن هذه الخطة لا تهدف فقط إلى إعادة الإعمار والتعويض عن الدمار الذي خلفته الحرب، بل تمثل رؤية استراتيجية لتحويل غزة من منطقة حرب إلى منطقة مستقرة ومزدهرة اقتصاديًا، مع توفير الظروف المناسبة لاستمرار الحياة والتنمية.

واعتبر مبارك أن السياق السياسي الحالي، والسجال المستمر بين مصر من جهة، وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، يجعل من هذه الخطة أداة استراتيجية قوية لمنع محاولات تهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية. وأكد أن الفيديو يهدف إلى توضيح الصورة الواقعية والقابلة للتنفيذ للخطة المصرية، مبينًا أهمية الدعم الدولي والعربي لضمان نجاح تنفيذ هذه الخطة في ظل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية للتشويش وإفشال الجهود المصرية.

ودعا أحمد مبارك في ختام الفيديو المجتمع الدولي إلى تبني هذه الخطة المصرية كضرورة حتمية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتوفير مستقبل أفضل ومستدام لأهالي قطاع غزة.