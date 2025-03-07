مصر تواصل استقبال الجرحى الفلسطينيين من غزة

القاهرة/سما/

تواصل الجهات الطبية المصرية جهودها لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.



وتستعد الفرق الطبية في معبر رفح البري، اليوم الجمعة، لاستقبال الدفعة 32 من المرضى والمصابين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وبحسب مصدر طبي بشمال سيناء، فقد استقبل المعبر أمس الخميس 38 جريحا فلسطينيا برفقة 55 مرافقا، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم من قبل فرق وزارة الصحة المصرية، ومنحهم التطعيمات اللازمة قبل نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات أخرى، وفقًا لخطة وزارة الصحة للعلاج وإجراء التدخلات الجراحية المطلوبة.

وأوضح المصدر أن الإصابات تنوعت بين بتر في الأطراف، وكسور، وجروح، وحروق، وإصابات بالعين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى حالات مرضية تشمل أمراض الدم والقلب والكلى والأورام السرطانية.

وأشار المصدر إلى أنه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 19 من الشهر الماضي، استقبلت مصر أكثر من 3500 جريح ومرافق فلسطيني لتلقي العلاج في مستشفياتها.