رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها الرئيسية، استشهاد 3 مواطنين في قصف الاحتلال تجمعا شرق قطاع غزة، وآخر من جباليا في سجن النقب.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* الحياة الجديدة:

- استشهاد أسير من جباليا والاحتلال يهدم ويحرق منازل في مخيمي جنين ونور شمس

- 3 شهداء في قصف على غزة.. وإغلاق معابر القطاع ينذر بتداعيات وخيمة

- 85 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

- مجلس الوزراء يناقش مشروع موازنة عام 2025

- بقيمة 25 مليون دولار.. توقيع اتفاقيتي تمويل من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الصلبة في الضفة وغزة

- الشيخ يبحث مع مستشار الامن القومي الألماني التطورات في الأراضي الفلسطينية

- المبعوث الأميركي: الخطة العربية بشأن غزة "خطوة حسن نية أولى"

- باريس ترحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اقرتها القمة العربية

* الأيام:

- إصابات في عمليات اقتحام ومواجهات.. هدم مساكن ومنشآت في الأغوار وعقربا

- الاحتلال يعزز قواته بالقدس في الجمعة الأولى من رمضان

- إصابة طفلة برصاص الاحتلال في العيسوية

- قوات الاحتلال تهدم وتحرق مزيدا من البيوت في مخيمي جنين ونور شمس

- 3 شهداء في غارة على الشجاعية وانتشال 6 جثامين

- صحيفة: إسرائيل تستكمل استعداداتها لتهجير سكان غزة عبر اسدود و"رامون"

- خبراء أمميون يدينون استخدام سلاح المجاعة في قطاع غزة

* القدس:

- القدس تتحول الى ثكنة عسكرية عشية الجمعة الأولى من رمضان

- هدم عشرات المنازل في مخيمات الشمال

-85 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الاقصى

- 3 شهداء في قصف تجمع شرق غزة

- استشهاد الأسير على البطش في سجن النقب

- كاتس يحرض المستوطنين: اعملوا في الضفة كما عمل الجيش في غزة