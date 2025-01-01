أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها الرئيسية، استشهاد 3 مواطنين في قصف الاحتلال تجمعا شرق قطاع غزة، وآخر من جباليا في سجن النقب.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* الحياة الجديدة:
- استشهاد أسير من جباليا والاحتلال يهدم ويحرق منازل في مخيمي جنين ونور شمس
- 3 شهداء في قصف على غزة.. وإغلاق معابر القطاع ينذر بتداعيات وخيمة
- 85 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
- مجلس الوزراء يناقش مشروع موازنة عام 2025
- بقيمة 25 مليون دولار.. توقيع اتفاقيتي تمويل من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الصلبة في الضفة وغزة
- الشيخ يبحث مع مستشار الامن القومي الألماني التطورات في الأراضي الفلسطينية
- المبعوث الأميركي: الخطة العربية بشأن غزة "خطوة حسن نية أولى"
- باريس ترحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اقرتها القمة العربية
* الأيام:
- إصابات في عمليات اقتحام ومواجهات.. هدم مساكن ومنشآت في الأغوار وعقربا
- الاحتلال يعزز قواته بالقدس في الجمعة الأولى من رمضان
- إصابة طفلة برصاص الاحتلال في العيسوية
- قوات الاحتلال تهدم وتحرق مزيدا من البيوت في مخيمي جنين ونور شمس
- 3 شهداء في غارة على الشجاعية وانتشال 6 جثامين
- صحيفة: إسرائيل تستكمل استعداداتها لتهجير سكان غزة عبر اسدود و"رامون"
- خبراء أمميون يدينون استخدام سلاح المجاعة في قطاع غزة
* القدس:
- القدس تتحول الى ثكنة عسكرية عشية الجمعة الأولى من رمضان
- هدم عشرات المنازل في مخيمات الشمال
-85 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الاقصى
- 3 شهداء في قصف تجمع شرق غزة
- استشهاد الأسير على البطش في سجن النقب
- كاتس يحرض المستوطنين: اعملوا في الضفة كما عمل الجيش في غزة