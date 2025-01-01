وزير الخارجية الصيني: غزة للفلسطينيين

بكين/وكالات/

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن "غزة للفلسطينيين، وجزء لا يتجزأ من أرض فلسطين".

وأكد وانغ في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، رفض بلاده خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة.

وشدد على أن تغيير وضع غزة بالقوة لن يجلب إلا الفوضى وليس السلام.

وقال وانغ: "إذا كانت الدولة الكبيرة تهتم حقا بشعب غزة، فيتعين عليها تعزيز السلام الشامل والدائم، وزيادة المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار غزة، مع احترام مبدأ فلسطين يجب أن يحكمها الفلسطينيون".

وركز وانغ على ضرورة وضع جميع الأطراف في الشرق الأوسط خلافاتها جانبا ودعم دولة فلسطين، وبناء المجتمع الدولي توافقا لتعزيز السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وأشار إلى أن الصين شريك استراتيجي لدول الشرق الأوسط وصديق مخلص للشعوب العربية.