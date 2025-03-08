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طقس فلسطين : امطار مصحوبة بعواصف رعدية

الجمعة 07 مارس 2025 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : امطار مصحوبة بعواصف رعدية



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرارالجوي يوم الجمعة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار على بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا ، الرياح شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 08/03/2025: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاحد 09/03/2025: يكون الجو غائماً جزئياً ولايطرأ تغيرعلى درجات الحرارة ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 10/03/2025: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال حالة عدم الاستقرار الجوي من خطر:

1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

2- خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

3- تدني مدى الرؤيا الافقية.

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