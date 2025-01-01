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الخروج سيتم يوميا عبر ثلاث مسارات ..معاريف: إسرائيل بدأت تنفيذ خطة ترامب لتهجير الغزيين

الجمعة 07 مارس 2025 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخروج سيتم يوميا عبر ثلاث مسارات ..معاريف: إسرائيل بدأت تنفيذ خطة ترامب لتهجير الغزيين



كشفت صحيفة معاريف العبرية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن تعمل على تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فقد شكلت الإدارة الأمريكية فريقًا متخصصًا للترويج لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن، مشيرةً إلى أن هذا الفريق على تواصل مباشر مع "مديرية الهجرة في غزة" التي تعمل وزارة الدفاع الإسرائيلية حاليًا على إنشائها.

وفي إطار هذه الخطة، تروج إسرائيل أن الهدف ليس إجبار سكان القطاع على المغادرة، بل "تقديم المساعدة" لمن يرغب في الهجرة، وفقًا لما نقلته الصحيفة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أمنية إسرائيلية، أمس، بأن تل أبيب استكملت الإجراءات اللازمة للسماح بخروج آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل يومي عبر ثلاثة مسارات مختلفة.

وأوضحت صحيفة يسرائيل هيوم أن إسرائيل تعتبر تسهيل مغادرة أكبر عدد ممكن من سكان القطاع جزءًا من خطتها لإفراغ غزة من السكان، في خطوة تتعارض مع الخطة المصرية المدعومة عربيًا، والتي حظيت بزخم دولي رغم معارضة إسرائيل وواشنطن لها.

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